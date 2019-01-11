كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 12:51 مساءً - حبس شبكة لتبادل الزوجات يديرها عامل وزوجته بحلوان 4 أيام



أمرت نيابة حلوان بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بحبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة اتهامهم بتكوين شبكة لتبادل الزوجات. كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة حلوان يديرها عامل وزوجته. وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كتب على حساب الصفحة التى أنشأها لتبادل الزوجات، برغبته فى مقابلة أى شخصين "كابل"، زوجين يرغبان فى ممارسة الجنس معه وزوجته داخل شقتهما، فتمكنت أجهزة الأمن من التوصل إلى صاحب الحساب الشخصى، وتبين من فحص الصفحة أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان، أرسل صورا لزوجته وهى عارية لراغبى المتعة، وتواصل مع زوجين لترتيب حفلة جنس جماعى بينهما فى حضور زوجة كل منهما. وتحرر المحضر رقم 1048 لسنة 2019.

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