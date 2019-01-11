كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 12:51 مساءً - سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى القصاصين بالإسماعيلية



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القصاصين من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة عيار 9مم مطموسة الأرقام" بدائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية. كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه بالقبض على المتهم "يسرى.ن.ع" 33 عاما عاطل مقيم رفح شمال سيناء وله محل إقامة آخر جمعية السلام دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم مطموسة الأرقام" بقصد الدفاع. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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