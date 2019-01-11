ظهور كايلي وكيندال في جلسة تصوير مميَّزة عبر "فيسبوك"

ظهرت الشقيقتان كيندال وكايلي جينر، في جلسة تصويرية مفعمة بالحيوية، الأربعاء، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كيندال جينر، عارضة الأزياء، 23 عاما، ارتدت فستانا باللون الأسود دون أكتاف، يتماشى مع القبعة، بينما ظهرت كايلي، 21 عاما، التي تمتلك علامة تجارية باسمها للمكياج، متألقة بفسان باللون الأبيض، في الصور التي شاركاتها عبر حسابتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الصور أن الشقيقتين متضامنتان وسط تقارير تفيد بأن الأختين لا تطيقان بعضهما بعض.وتباهت كل منهما بجسدهما، وهما راكعتان بركبتيهما على الأرض، ووفقا إلى موقع "رادرا أونلان" أوضح أن الحسد المالي كان سببا في وقوع صدع بين كيندال وكايلي، حيث قال المصدر: "هناك كثير من الحسد بين كليهما، كأنهما غير سعيدتين حين تكون الأخرى على ما يرام".

ويبدو أن التوتر بين الشقيقتين يدور حول أوضاعهما المالية، إذ تبلغ قيمة ثروة كايلي 900 مليون دولار، وكيندال نحو 50 مليون دولار.

وأوضح المصدر: "أعلنتها كايلي صراحة، وكانت مؤخرا مشكلة كبيرة، حيث إن كيندال في طريق صعودها إلى عالم عرض الأزياء، وهذا ما يجعلها تراقب أفعالها"، مضيفا: "العداء المالي سبب الخلاف بينهما، فليس لديهما شيء مشترك ولا تطيقان بعضهما البعض".

وتعد كايلي خامس أغنى المشاهير الأميركيين لعام 2018، حيث وصلت ثروتها إلى 900 مليون دولار، وحصلت على المركز الخامس بالتساوي مع المغني الأميركي جاي زي، وفقا لمجلة "فوربس".

وأطلقت كايلي علامة تجارية لمستحضرات التجميل تحمل اسمها منذ عامين، وزادت من ثروتها بقيمة 630 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، كانت كيندال أعلى عارضات الأزياء أجرا في عام 2018، للعام الثاني على التوالي، وبينما شاركت كيندال في بعض أفضل عروض الأزياء في العالم بما في ذلك العلامات التجارية بربري، وفيرزاتشي، وفيندي، جاء راتبها المثير بسبب عقودها الضخمة مع عدد كبير من العلامات التجارية البارزة.

ورغم رد الفعل العنيف الذي تلقته لإعلانها عن شراكتها الجديدة مع شركة "بروكتف Proactiv" للبشرة، فإن الصفقة دون شك مربحة للغاية.

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