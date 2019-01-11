كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 08:08 صباحاً - متخصصة بشؤون الأسرة : المرأة المصرية الأكثر اعتداء على أزواجهن في العالم

كتبت : انجي بيومي

قالت الدكتورة أشجان نبيل، المتخصصة في شؤون الأسرة، إن الموجة التنويرية تهدف إلى دعم المرأة المصرية، متابعة: "ولكن بعد سنوات اكتشفنا أن هذه الموجة خربت شخصية المصريات".

وتابعت نبيل، في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن المركز الخاص ببحوث الأمم المتحدة أجرى دراسة كشفت أن المرأة المصرية الأكثر اعتداء على أزواجهن في العالم بنسبة 28%.

وأضافت: "66% نسبة الدعاوى المرفوعة في محاكم الأسرة، و1500 دعوى قضائية أمام المحاكم من أزواج يتهموا أزواجهم بضربهم".

واستطردت: "ليه دائما متحيزين ضد الرجل، المرأة المصرية تعاني من مشاكل كثيرة، ليه دائما لا نتحدث عن العنف الأسري ولكن نخصص العنف في الرجل فقط".

وخرجت إحصائية حديثة من محاكم الأسرة، أعلنت أن نسبة النساء اللواتى يضربن أزواجهن ويقفن أمام محاكم الأسرة طلبا للطلاق والخلع، وصلت إلى 66% من إجمالى الدعاوى.

كما أعلن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، أن مصر تحتل المركز الأول عالميا فى قائمة أكثر النساء بالعالم اعتداء وضربا للأزواج بنسبة 28%، وهى ما وصفته بالنسبة الكبيرة والتى وتعد ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى، وتلى مصر فى ضرب الأزواج أمريكا بـ 23% ويليها بريطانيا بنسبة 17% ثم الهند بنسبة 11%.