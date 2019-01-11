كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 02:22 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 11-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يخوض منتخب مصر لكرة اليد أولى مبارياته في كأس العالم 2019 اليوم الجمعة، فيما تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الجمعة 11 يناير 2019.

منتخب مصر لكرة اليد يفتتح مبارياته في المونديال، بمواجهة السويد في رويال أرينا، بتمام التاسعة والنصف مساء.

على صعيد آخر، تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إذ يحل الترجي التونسي حامل اللقب ضيفا على حوريا الغيني في الرابعة عصرا، وتُبَث عبر beIN Sports.

وعلى نفس القناة، يستقبل الإفريقي التونسي نظيره النادي الرياضي القسنطيني في تمام الثامنة مساء.

كما تتواصل منافسات كأس آسيا 2019.. فلسطين في مواجهة صعبة أمام أستراليا حاملة اللقب، بتمام الواحدة ظهرا، وتُبث عبر beIN Sports MAX 1، بتعليق يوسف سيف.

وفي الدوري السعودي، يواجه الأهلي بقيادة محمد عبد الشافي نظيره أحد في الخامسة و35 دقيقة مساء، وتُبث عبر السعودية الرياضية.

كما يظهر حسين السيد مع فريقه الاتفاق في مواجهة الباطن بالثانية والنصف ظهرا، وتُبث عبر السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. الخميس 10 / 1 / 2019 بتوقيت القاهرة..

كأس الأمم الآسيوية 2019:

فلسطين ـ أستراليا.. 13:00 (بي إن سبورت ماكس 1، 2)

الفلبين ـ الصين.. 15:30 (بي إن سبورت ماكس 1، 2)

قيرغيزستان ـ كوريا الجنوبية.. 18 (بي إن سبورت ماكس 1، 2)

دوري أبطال أفريقيا:

حوريا الغيني ـ الترجي الرياضي التونسي.. 18:00 (بي إن سبورت 1)

الوداد الرياضي المغربي ـ أسيك ميموزا الإيفواري.. على الساعة 21:00 (بي إن سبورت 2)

النادي الإفريقي التونسي ـ النادي الرياضي القسنطينى الجزائري.. 21:00 (بي إن سبورت 1)

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

الأهلي بنغازي ـ ليبيا ـ نصر حسين داي ـ الجزائر.. 16:00

الدوري الإسباني:

رايو فاليكانو ـ سيلتا فيغو.. 22:00 (بي إن سبورت 3)

الدوري الفرنسي:

كان ـ ليل.. على الساعة 20:00 (بي إن سبورت ماكس 4)

ليون ـ ريمس.. على الساعة 21:45 (بي إن سبورت 6)

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

الهلال ـ الرائد.. على الساعة 14:25

الباطن ـ الإتفاق.. على الساعة 16:45

الشباب ـ الفيحاء.. على الساعة 17:00

الأهلي ـ أحد.. على الساعة 17:45

كأس نجوم قطر:

الخور ـ الريان.. على الساعة 15:25

الأهلي ـ السد.. على الساعة 17:45

قطر ـ الدحيل.. على الساعة 17:45