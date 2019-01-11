كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 02:22 صباحاً - للكبار فقط +18 .. جيجي حديد تخطف الانظار برشاقة جسمها علي البحر - صور

أثارت عارضة الأزياء ​جيجي حديد​ جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورها بسترة وسروال داخلي باللون الزهري، ما أظهر مفاتن جسمها، وجعلها محط إنتقاد من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الصور إلتقطت لـ حديد، خلال جلسة تصوير لها في ريو دي جينيرو ب​البرازيل​، يوم الثلاثاء الماضي.

يُذكر أن حديد بعد أن نشرت صورة لها، كان إلتقطها أحد مصوري البابازاتزي، تفاجأت برفع هذا المصور دعوى قضائية ضدّها وضدّ كل حساب أعاد نشر الصورة من دون الإشارة إلى اسمه.

المصدر - elfann.com



