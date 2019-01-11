كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 12:59 صباحاً - نادية الجندى تهنئ سميرة سعيد بعيد ميلادها

هنأت الفنانة نادية الجندى الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام ".

حيث نشرت " الجندى " مجموعة صور تجمعها بسميرة سعيد ، وعلقت عليها قائلة : "كل سنة وانت طيبة وبخير وناجحة ، وشباب على طول عقبال 100 سنة " .

يذكر ان اخر اعمال نادية الجندى هو مسلسل "أسرار " ، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى وفريال يوسف وعزت أبو عوف .