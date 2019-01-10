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فستان زفاف غنوة ملكة جمال العرب نسخة من فستان رانيا يوسف .. اتفرج

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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 09:58 مساءً - فستان زفاف غنوة ملكة جمال العرب نسخة من فستان رانيا يوسف .. اتفرج


فستان زفاف غنوة ملكة جمال العرب نسخة من فستان رانيا يوسف .. اتفرج

انتشرت صور زفاف ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2014 غنوة زين الدين على انستقرام، وتداولت مواقع عدة صورًا للـ عروس إلى جانب عريسها رجل الأعمال سمير الحاج. إليكِ تفاصيل الزفاف الذي أقيم يوم 28 ديسمبر الماضي في قاعة فندق Venetian بمدينة لاس فيغاس.

تألقت  العروس غنوة زين الدين  خلال الحفل، بـ فستان زفاف من تصميم "المصمم العالمي Mikhail Chamoun "، وتميز بتطريزاته وموديله الغريب. فستان العروس أثار إعجاب المتابعين من خلال تصميمه الجديد والمميز بالكاب الطويل، والطرحة التي تغطي الرأس، إضافة إلى تسريحة العروس التي تزيّنت بأكسسوار لامع. واختار العروسان موضوع القصة الشهيرة "الجميلة والوحش"، لديكور الزفاف وتفاصيله كافة، ووقع اختيار العروس على المصمم ميخائيل شمعون لـ تصميم فستان زفافها. وختمت العروس اطلالتها بـ باقة ورد باللون الأبيض.

بعد الزفاف سافر الثنائي إلى شهر العسل في المالديف ، فما رأيكِ لو تستوحين من زفاف الثنائي غنوة زين الدين وسامر الحاج ،أفكارًا لزفافكِ وشهر عسلكِ؟

الجدير بالذكر أنّ غنوة زين الدين فازت بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2014، حيث نالت اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد منافسة من 20 فتاة عربية .
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