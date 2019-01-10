تفاصيل جديدة في قضية مغتصب بناته في الهرم.. سجل لهن فيديوهات جنسية

"كان لازم يموت.. إحنا قلنا نرتاح منه.. كان بيهدد إخواتنا البنات وبنته كمان بنشر فيديوهات جنسية ليهم على الفيس بوك، كان عايز يفضحنا إحنا وإخواتنا".. بهذه الكلمات بدأ شابان متهمان بقتل والدهما داخل شقته بالهرم، اعترافاتهما أثناء تمثيل الجريمة أمام فريق من مباحث الجيزة، والنيابة العامة، مضيفين: "دخلنا عليه وهو نايم واحد فين كتف إيده والتاني ضربه بالسكين بس هو ده كل اللي حصل".. لتصدر النيابة قرارا بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب تسجيل اعترافات تفصيليا حول ملابسات الواقعة.

الجريمة التي وقعت داخل شقة في منطقة الهرم، جاء في التحقيقات والتحريات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن المجني عليه قتل بـ14 طعنة في الرقبة والصدر والبطن.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه "أيمن" 56 سنة، مقاول، اغتصب ابنته عدة سنوات وابنتي زوجته الثانية قرابة 5 سنوات وكان يهددهما بفيديوهات جنسية صورها لهما أثناء العلاقة.

وجاء في تحريات وتحقيقات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كان بورود بلاغا من زوجة المجني عليه الأولى يفيد بقتل زوجها على يد أبنائه، وانتقلت قوة أمنية من المباحث وألقت القبض عليهما.

التفاصيل ودوافع الجريمة طبقا لما جاء على لسان المتهمين وتحريات المباحث، أكدت أن المجني عليه متزوج من اثنتين، واغتصب ابنته وصورها أثناء العلاقة وهددها إذا توقفت عن تلك العلاقة بفضحها، كما أنه اغتصب ابنتي زوجته الثانية، والتقط لهما فيديوهات جنسية أثناء العلاقة التي استمر فيها مع الثلاثة عدة أعوام، ما دفع شقيق الأولى ابنه من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية للتخلص منه وخططا لقتله.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن المتهمين قتلا المجني عليه بدافع الانتقام لشرفهما بعدما اغتصب أشقائهما، وألقي القبض عليهما، بمعرفة قوة أمنية من مباحث الهرم تحت قيادة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وأرشدا على سلاح الجريمة.

وأخطر اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل فريق من نيابة الحوادث، إلى مكان الواقعة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليه 56 سنة مقاول، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت فى استجواب المتهمين، وسجلت لهما اعترافات بالصوت والصورة أثناء تمثيل الجريمة، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء عائلة المجني عليه لسماع أقوالهم حول ملابسات الجريمة.

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