كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 06:40 مساءً - الراقصة شمس - من فنادق الخمس نجوم للسجن 15 عاما

قضت محكمة النقض بقبول طعن الراقصة "شمس" و4 آخرين على حكم الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة بالإسكندرية.

واستبدلت المحكمة الحكم الصادر من الجنايات بحق المتهمين، بتخفيف إعدام للراقصة "أميمة.م" الشهيرة بـ "شمس" بالسجن 15 سنة، وتخفيف المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى، و٢ آخرين، بالسجن 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا في 8 أغسطس 2017، بالإعدام شنقًا لراقصة، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة و٢ آخرين، لاشتراكهم جميعًا في قتل المجني عليها "ولاء. م. ص" بعام ٢٠١٤ التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة الأول، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.

وأسندت لهم النيابة للمتهمين الـ ٥ جرائم القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا على المجني عليها ضربًا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.