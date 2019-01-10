القومي للسكان: مصر تحتل المرتبة الثالثة في معدل الولادة القيصرية

عقد اليوم المجلس القومي للسكان مؤتمر صحفي لعرض النتائج النهائية لبحث المؤشرات الديموجرافية والصحية في 6 محافظات تشمل الشرقية والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس، والدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظ المنيا، واللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تشهد تحسنا في المؤشرات السكانية والديموجرافية، إلا إنه تحسنا بطيئا لا يتناسب مع رغبة القيادة السياسية، مضيفا أن مصر تحتل حاليا المرتبة الثالثة في معدل الولادة القيصرية، وحال استمرار هذا المعدل قد نشهد خلال الأبحاث المقبلة تصدر دول العالم في الولادات القيصرية، متابعا ان الوزارة تسعى إلى تفعيل هذه الأبحاث على أرض الواقع وحل المشكلات الموجودة على أرض الواقع، حيث إن ليس الهدف من الأبحاث المشاكل دون إيجاد حلول.

وأضاف أن الدراسة التي أجراها المجلس ونفذها قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، عن المؤشرات الديموجرافية والصحية فى 6 محافظات، لافتاً إلى أنه تم اختيار المحافظات الستة لتمثيلٍ محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، لافتاً إلى أنه تم اتباع المنهج الوصفي واستخدام الأسلوب الكمي لجمع البيانات، مشيراً إلى أن الدراسة متضمنة متوسط حجم الأسر، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسبة زواج الأطفال، ونسبة ختان الإناث.

وأوضح أن الدراسة ستساعد في التعرف على الوضع الراهن للسكان سواء ما يخص الخصائص الديموجرافية أو الاقتصادية أو الصحية لأفراد الأسر بتلك المحافظات، وذلك بهدف تحديد أهم التدخلات اللازمة والضرورية لتحسين الخصائص السكانية للمجتمع.

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