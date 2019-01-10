كيف تختارين ظلال العيون والبلاش المرجاني ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يناير 2019 02:48 مساءً - هل تحتارين في كل مرة تودين فيها وضع المكياج ؟هل تحاصرك الشكوك حول مدى تناسب لون ظلال العيون مع لون عينيك؟ أو مدى تناسب البلاش مع لون بشرتك ؟ في هذه التفاصيل نخبرك كيفية وضع واختيار الظلال والبلاش المناسبيْن لـ جمالِك:

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- اختاري ظلال عيون من نوع البودرة المكثفة.

- إذا كنتِ صاحبة بشرة فاتحة، فالألوان التي تتدرّج من العسلي قد تكون مناسبة. وللـ بشرة الداكنة، يمكن اختيار ألوان مرجانيّة.

- أضيفي ظلالًا مرجانيّة مشرقة على الجفون، فقط بواسطة فرشاة. فاللون المرجاني يُبرز اللون الطبيعي للبشرة، خصوصًا السمراء. وعند التطبيق، لا تتجاوزي الثنية الطبيعية للعين.

- طبّقي ماسكرا باللون البنّي الداكن أو الأسود، على الرموش العليا. وعند التطبيق، ابدئي من جذور الرموش باتّجاه الأطراف. حرّكي فرشاة الماسكرا بشكل متذبذب، فهذا يمنعها من التكتّل.



- ابحثي عن ظلال عيون ذهبيّة تعزّز النغمات البرونزيّة أو النحاسيّة.

- ارسمي خطًّا سميكًا تحت العين بـ قلم تحديد أخضر. ومدّي الخطّ حتى الركن الخارجي للعين.

- امزجي ظلال عيون لمّاعة فوق خطّ قلم الكحل. واستخدمي فرشاة مكياج لتحقيق مزج متقن.

- عندما تكون العينان محطّ التركيز في المكياج، يجب أن يكون كلّ شيء آخر خفيفًا. فعند تطبيق مكياج عيون دخاني ثقيل، اتركي شفتيكِ بلون خفيف أو طبيعي، وكذلك الأمر بالنسبة للخدّين.

- يمكن لتطبيق ظلال العيون خارج الجفن، إعطاء طلّة مبالغ فيها للغاية. توقّفي عند ثنية العين، وامزجي الألوان بين الحاجب والجفن.





أيّ بلاش من هذا اللون ستختارين؟

1- إذا كانت بشرتكِ فاتحة، اختاري الألوان المشمشية الباردة المائلة إلى اللون الوردي.

2- إذا كانت بشرتكِ برونزيّة، اختاري درجات الألوان الدافئة بلون المرجان أو المشمش.

3- إذا كانت بشرتكِ في عمر الثلاثين، اختاري بلاش مناسبًا لها بلون بارد ، ويحتوي على تركيبة كريميّة ليمنحك النضارة، كذلك لن يزعجكِ ويدخل في خطوط التجاعيد الرفيعة.

4- إذا كانت بشرتكِ سمراء، اختاري الألوان القزحيّة بدرجات الألوان الضاربة إلى البرتقالي، أو الوردي، أو الأحمر، ومن علامات تجاريّة متخصّصة بـ نوع بشرتِك. تجنّبي البلاش بلونه الداكن أو المطفأ، فهما لا يليقان مطلقًا بالبشرة الداكنة جدّاً.

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