صبغة النجمات .. لون سيعجبك في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يناير 2019 02:48 مساءً - هناك بعض ألوان صبغات الشعر التي تعتبر طويلة الأمد، تختارها النجمات بشكل كبير، كصبغة الأشقر الفراولة المعروفة بـ Strawberry Blonde والتي تعتمد في درجاتها على الأشقر المتدرج من لون الفراولة الفاتح، مع البني والعسلي.

وهذه الدرجة تناسب جميع ألوان البشرة، و تختلف فقط بمستوى تدرج الألوان وتداخلها ، وقد جمعنا لك الأشكال وستايلات الشعر المختلفة بصبغة الـ Strawberry Blonde من نجمات العالم.

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بالشعر القصير الجذاب اختارته المغنية العالمية Adele أديل، مع غرة طويلة وفرق على أحد الجانبي، ليتناسب أكثر مع وجهها الممتلئ، وهذا اللون من صبغة الشعر يبرز لون العينين بشكل كبير.

أما النجمة Laura Dern's لورا ديميز فاعتمدت الصبغة مع تسريحة الريترو الستينية التي بدت بها بإطلالة شابة، خاصة مع أطراف الشعر البلاتينيوم.

أعجبتنا كذلك الدرجة التي اعتمدتها Kate Bosworth كيت بروسورث من الأحمر الفراولة الصريح، المناسب للبشرة الفاتحة جدًا، ظهرت بها مع تسريحة ذيل الحصان والفرق من المنتصف للشعر.

أما الصبية صاحبة البشرة العنبية، فاستوحي الدرجة الفاتحة قليلًا من النجمة Beyoncé بيونسيه، مع الشعر القصير الكاريه غير الملامس للأكتاف، لإطلالة بسيطة وهادئة، كما أنها من القصات التي ستستمر معك في 2019.

مع الشعر الطويل الفوضوي، اختارت النجمة Blake Lively بلاك ليفلي هذا اللون، مع خصلات شقراء فاتحة تضيء وجهها، كما أنها تكون مناسبة لتسريحة الضفيرة.

بهذا الألبوم إليك أكثر من ستايل لصبغة الـ Strawberry Blonde من نجمات العالم.

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