كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 12:57 مساءً - الإسكان تطرح شقق المنصورة الجديدة خلال شهرين

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وأكد طرح شقق المنصورة الجديدة للإسكان الاجتماعي خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن سياسة الوزارة الجديدة تتضمن عدم طرح أي وحدات سكنية دون إنجازها بمعدلات تصل لـ ٧٠%.

وأوضح أن السوق العقارى المصرى منفرد ويختلف عن غيره من الأسواق المحيطة، مشيرا إلى أن هناك سوقا عقاريا حقيقيا في مصر يعتمد على طلب كبير.

وأضاف عباس أن السوق العقارى يجر وراءه ٩٠ حرفة وصناعة مختلفة، مؤكدا أن انتعاش القطاع حرك المياه الراكدة في قطاعات كثيرة.

وأشار إلى تجاوز نسبة الإنجاز في مشروعات العاصمة الإدارية بعد عام ونصف نسبة ٥٠%، وبنهاية العام ستنتقل الحكومة لمقارها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضى والأملاك بدبى، ووقعت على المذكرة المهندس خالد عباس نائب وماجدة على راشد ممثلة دائرة الأراضى بدبى.