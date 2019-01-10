كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 12:57 مساءً - محافظة الجيزة تغلق 5 مراكز للدروس الخصوصية شهيرة بالعمرانية

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن بحصر شامل لكل مراكز الدروس الخصوصية الواقعة بنطاق المحافظة لبدء إجراءات غلق كل المراكز المخالفة.

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم قد أعدت مقترحات بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

ووجه راشد رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال غلق المراكز بالتوازى مع أعمال حصرها موجهاً بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحهم مرة أخرى.

تكليفات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور كافة القيادات التنفيذية، الذى أكد خلاله انه تم غلق 20 مركز للدروس الخصوصيه خلال الشهر الماضي مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد حملات غلق موسعة للمراكز لما لها من أضرار على اولياء الامور من استنزاف للموارد المادية وعدم تلقى الطلاب للمواد العلمية الصحيحه .

اضافة الى وجود العديد من المراكز بها محاضرين غير مؤهلين تربوياً والغرض الاساسى منها هو تحقيق ارباح مادية على حساب العملية التعليمية .

وأكد المحافظ انه تم غلق 5 مراكز شهيرة خلال الاسبوع الحالى بحى العمرانية وهم سنتر الهدى بشارع عثمان محرم وسنتر الصفوه بشارع ترعة الزمر وسنتر الحرية بشارع خاتم المرسلين وسنتر الفريد وسنتر العراقى بشارع عز الدين عمر .