كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 11:20 صباحاً - إسكان البرلمان تكشف عن خطتها بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة في المجتمع المصري، وتم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان اليوم الخميس، أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية ولكن هذا لا يعنى الموافقة عليه حيث لم يتم حتى البدء في مناقشته على الاطلاق، مشيرا إلى انه وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعي موسع للتوصل لحلول جذرية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العلاقة بين المالك والمستأجر في حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.