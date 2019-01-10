كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 11:20 صباحاً - جرائم قتل من جهنم - دفنوهم في مصاطب أسمنتية - قصص خلعت قلوب البشر

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي هزت الراي العام بشان قيام اشخاص مجرمة بقتل اشخاص ودفنهم داخل مصاطب اسمنتية وجاءت على النحو التالي:

نأتي لجريمة زلزلت قلوب العالم من بشاعتها :

"مقبرة أسمنتية".. كانت أعلى سطح عقار مكون من 11 طابقا، بشارع ترعة عبدالعال المتفرع من شارع العشرين، بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، كان بداخل تلك المقبرة جثة لرجل أعمال، قتل منذ 5 أيام ودفن أعلى سطح العقار، حتى كشف أجهزة الأمن صباح أمس لغز الجريمة، وجرى استخراج جثة المجني عليه "يوسف إبراهيم" 33 عاما مهندس ديكور، ويمتلك شركة مقاولات، وسط ذهول من سكان العقار ورواد المنطقة، من قتل ذلك الشخص ودفنه في أعلى سطح العقار؟، وكيف تمت الجريمة؟، الأسئلة التي دارت بين سكان العقار ورواد المنطقة، وعن دوافع تلك الجريمة البشعة، كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية واعترافات المتهمين، أحدهم يقيم في العقار، جاءت كالتالي:

- بلاغ تغيب

مساء يوم الجمعة الماضية، ورد بلاغ للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، بلاغا من أسرة "يوسف إبراهيم" مهندس ديكور يفيد بغيابه عن المنزل وإغلاقه هواتفه المحمولة، بمجرد تحرير المحضر، جرى إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل بلاغ التغيب، الذي أخطر اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وأمر بتشكيل فريق بحث وتحرٍ من ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، لكشف ملابسات الواقعة، وجاءت خطة البحث كالتالي: "فحص علاقات المجني عليه.. تتبع هواتفه المحمولة.. أخر مشاهدات له.. البحث عن سيارته التي اختفت مع اختفائه وهي ماركة (بي أم دبليو)".

- شابان وراء الجريمة

بعد مرور 5 أيام على اختفاء المجني عليه، توصلت القوات تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى أن وراء اختفاء المجني عليه شابين كانا يعملان لدى الضحية، وأن آخر مشاهدات له كانت معهم، وتم استئذان النيابة العامة، لضبطهما واستجوابها كمشتبه فيهما حول ملابسات الواقعة.

وانطلقت مأمورية من مباحث الهرم، تحت قيادة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى مكان إقامة المتهمين، وألقي القبض عليهما، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم، وبدأت القوات في مواجهتهما بما ورد في تحريات المباحث خلال الـ5 أيام الماضية، ومثلا الشابان وهما «أيمن.م»، 34 سنة، و«نصر.ص»، 25 سنة أمام فريق المباحث، وتم مواجهتهما بما ورد في التحريات: "عثر بحوزتهما على سيارة المجني عليه.. أيضا هواتفه المحمول.. أخر مشاهدات ومكالمات كانت بينهم الثلاثة".

وأنكر المتهمان في بداية الأمر صلتهم بالواقعة، وقال الأول إنه اشترى السيارة من المجني عليه، وقدم للضباط عقد بيع للسيارة من المجني عليه، بفحصه تبين أن العقد مزور، وبتضيق الخناق على المتهمين في المناقشة اعترفا أثناء مثولهما أمام اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بقتلهما الضحية لسرقة سيارته.

وذكر محضر الشرطة، أن المتهمين اتفقا على استدراج الضحية بحجة الاتفاق على عمل ديكور لإحدى الشقق السكنية، وقتلوه بطلقة في الرقبة ونقلا الجثة إلى سطح العقار الذي يقيم فيه المتهم الأول، ودفناه في مقبرة أسمنتية أعلى سطح العقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وجاء في تحريات المباحث أنه عقب اعتراف المتهمين، جرى اقتيادهما بمعرفة قوة من مباحث الهرم وبولاق الدكرور، والنيابة العامة وضمت كل من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والعقيدين محمد راسخ ومحمد الشاذلي مفتشي المباحث، إلى مكان الواقعة وتم استخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

- كان مدفون بينا.. و"منعرفش"

عندما تصل إلى شارع ترعة عبدالعال.. لا تجد حديثا بين سكان العقار ورواد المنطقة سوى عن الـ30 دقيقة التي تحول فيها الشارع إلى ثكنة عسكرية، وتحدث محمد يوسف، صاحب محل سوبر ماركت، عن تفاصيل الواقعة، بإنهم في الساعة 9 صباحا تقريبا، فوجئوا بحضور قوة من المباحث إلى الشارع، وكان معهم ساكن في العقار، وآخر في كلبش واحد، وصعدا إلى سطح العقار، ولم تمضي نصف ساعة، وجرى إنزال الجثة ملفوفة في ملاية، فعلم الأهالي من الضباط أن الجثة لمهندس، وأن الشابين قتلاه ليسرقا سيارته، وأضاف أحدهم "كان مدفون فوق السطح وإحنا مش عارفين.. قعد في المقبرة 5 أيام.. ربنا ينتقم منهم اللي عملوا كده".

- حبس المتهمين

عقب تسجيل اعترافات المتهمين، أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت نيابة حوادث جنوب الجيزة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ثم نتحول لجريمة أخرى هزت الراي العالم:

تمكنت مباحث الجيزة من كشف غموض اختفاء شخص بالهرم حيث تبين أن وراء الواقعة عاملاً قتله ودفن جثته أعلى سطح منزل ببولاق الدكرور بعد صنع مقبرة إسمنتية له لإخفاء الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى بلاغًا بتغيب أحد الأشخاص وانقطاع الاتصال به بالهرم، وبإجراء التحريات تبين للعميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجود شبهة جنائية وراء اختفائه.

وبإجراء التحريات تبين للعقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المتغيب تعرض للقتل على يد عامل مقيم بإحدى محافظات الصعيد، ومن خلال عدة أكمنة تمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من القبض على المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه أنهى حياة المجنى عليه بسبب خلافات بينهما ودفن جثته أعلى سطح منزل ببولاق الدكرور لإخفاء معالم الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ثم نتحول لجريمة من جهنم :

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، الثلاثاء، بحبس قاتل ابنه المعاق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف المتهم «خالد. أ» قهوجي، بقتل ابنه المعاق ذهنيًا.

وقال المتهم في التحقيقات إن ابنه كان مصابًا بمرض العظم الزجاجي، وإنه بعد تعرضه لضغوط حياتية شديدة وإصابته بنوبة عصبية ألقى بابنه على الأرض، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه وضع الجثة في أكياس بلاستيكية، وشيّد «مصطبة» أسمنتية، ووضع الجثة داخلها، مشيرًا إلى أنه فكّر في الخلاص من ابنه منذ قرابة عام، بعد فشله في علاجه.

وأمرت النيابة بإرسال العظام المحللة لمصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير حولها، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على عظام لجثة شاب متحللة منذ شهرين أسفل «مصطبة» أسمنتية بعقار في منطقة الجيارة.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين أن قهوجي استأجر الغرفة منذ فترة، وأنه وراء قتل ابنه المعاق ذهنيًا، والمصاب بضمور في العضلات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أصدرت القرار السابق.

ثم نتحول لجريمة اكثر فظاعة:

أمرت نيابة مصر القديمة بحبس قهوجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجله المعاق، وبناء مصطبة أسمنتية داخل غرفة بعقار بمنطقة الجيارة، وتشريح العظام المحللة للجثة وإعداد تقرير حولها.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على عظام لجثة شاب متحللة منذ شهرين، أسفل مصطبة أسمنية بعقار في منطقة الجيارة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن أحد الأشخاص الذين قاموا بتأجير الغرفة قتل نجله المعاق والمصاب بضمور في العضلات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة ودفنه.

ثم نتحول لجريمة اكثر شناعة:

تمكنت قوات مباحث قسم شرطة العمرانية، من القبض على المتهم بقتل نجله ودفنه داخل مصطبة بالعمرانية.

البداية عندما تلقى قوات مباحث قسم شرطة العمرانية، من الأهالي بلاغًا بانبعاث رائحه كريهة من أحد الشقق السكنية، على الفور تم تشكيل قوة من قوات مباحث القسم بقيادة الرائد "محمد الجوهري" رئيس المباحث ومعاونيه، وبالانتقال عثرت القوات على جثة طفل مدفونة داخل مصطبة.

وبعمل البحث والتحريات، دلت بقيام والد المجني عليه بالتعدى عليه ضربًا حتى الموت ودفنه داخل مصطبة ولاذ بالفرار هاربًا، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم، ونجحت في القبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.