كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 09:56 صباحاً - مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

الاتحاد والقادسية

مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

يلعب نادي اتحاد جدة مباراة نارية ضد القادسية مساء اليوم الخميس وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب فريق الاتحاد مباراة قوية مع القادسية على ملعب الأمير سعود بن جلوي وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 6:50 بتوقيت مدينة القاهرة و7:50 بتوقيت مكة المكرمة و8:50 بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط

مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

بينما القادسية في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع القادسية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة ksa sport 2 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

وستكون مباراة قوية بالنسبة للعميد حيث يسعى الاتحاد للعودة للمراكز الطبيعية له في جدول ترتيب الفرق بعد أن تعاقد مع صفقات قوية في الشتاء لتدعيم الصفوف.

وكانت مباراة الذهاب في الدور الأول بين الفريقين قد انتهت لصالح فريق القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.