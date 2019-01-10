كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 09:56 صباحاً - مشاهدة مباراة الامارات والهند في كأس اسيا

الامارات والهند



مشاهدة مباراة الامارات والهند في كأس اسيا يخوض منتخب الإمارات بقيادة مدربها المميز ألبيرتو زاكيروني لقاء صعب ضد الهند في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أسيا وذلك مساء اليوم الخميس. ويلتقي منتخب الهند مع الإمارات على ملعب مدينة زايد الرياضية اليوم الخميس في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت الإمارات. وستنقل مباراة الهند مع الإمارات في كأس الأمم الأسيويةعبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD وأيضا قناتي الكاس إكسترا القطرية 1و2. وكان منتخب الإمارات قد تعادل مع البحرين بهدف لمثله في الجولة الماضية في حين فاز منتخب الهند على تايلاند بنتيجة 4- مشاهدة مباراة الامارات والهند في كأس اسيا مشاهدة مباراة الامارات والهند في كأس اسيا مشاهدة مباراة الامارات والهند في كأس اسيا مشاهدة مباراة الامارات والهند في كأس اسيا 1. ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباريات الجولة الأولى كالتالي: 1- الهند: 3 نقاط 2- الإمارات: نقطة 3- البحرين: نقطة 4- تايلاند: نقطة



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