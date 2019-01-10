كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 02:10 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 10-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 10 يناير 2019 حول العالم، والقنوات الناقلة لها.

يبدأ اليوم بمباراة البحرين مع تايلاند الساعة الواحدة ظهرا، في أولى مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا.

المباراة تذاع عبر قناة بي إن ماكس 1 بتعليق سوار الذهب.

ويلعب الأردن مع سوريا في دربي عربي الساعة الثالثة والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن ماكس 1 بتعليق رؤوف خليف.

وتختتم الإمارات مباريات اليوم في كأس آسيا بمواجهة الهند الساعة السادسة مساء. وتذاع المباراة أيضا عبر قناة بي إن ماكس 1 بتعليق علي محمد علي.

وبعيدا عن آسيا، يلتقي برشلونة مع ليفانتي الساعة العاشرة والنصف مساء في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وأخيرا، يلعب النصر مع الفيصلي الساعة 5 و5 دقائق، ويلعب الوحدة الذي يقوده تدريبيا أحمد حسام "ميدو" ويحرس محمد عواد مرماه، مع فريق الفتح الساعة الخامسة و35 دقيقة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي. وتذاع المباراتين عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مباريات الخميس 10 -1-2019

- كأس اّسيا

البحرين 13:00 تايلاند

الأردن 15:30 سوريا

الهند 18:00 الإمارات

- الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي 22:15 سبورتينج براجا

- كأس ملك إسبانيا

اتليتك بلباو 20:30 اشبيلية

ريال بيتيس 21:30 ريال سوسيداد

ليفانتي 22:30 برشلونة

- الدوري السعودي

الفيصلي 17:05 النصر

التعاون 17:10 الحزم

الوحدة 17:35 الفتح

القادسية 18:50 الاتحاد