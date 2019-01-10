كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 02:10 صباحاً - نتائج مباريات كأس الأمم الاّسوية الأربعاء 9-1-2019
كأس آسيا 2019
أقيمت اليوم الاربعاء ثلاثة مباريات ضمن الجولة الاولى لدور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.
وأقيمت اليوم مباراتين ضمن مباريات المجموعة السادسة، ومباراة ضمن مباريات المجموعة الختمسة، وجاء النتائج كما يلي:
-تغلب منتخب اليابان على منتخب تركمنستان بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
-وفاز منتخب أوزبكستان على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف.
-واستطاع منتخب قطر تحقيق الفوز على منتخب لبنان بهدفين مقابل لا شيء.
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