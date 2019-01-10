كتب ياسر ابراهيم - الخميس 10 يناير 2019 02:10 صباحاً - تحذيرات من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم : الحرارة تصل إلى 3 تحت الصفر

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الخميس، حيث ستشهد البلاد برودة شديدة وانخفاض في درجات الحرارة.

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات ، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى -3 درجات .

ويسود طقس اليوم الأربعاء، برودة شديدة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الحالى، مؤكدًا: "بكرة بعد الظهر والويك إند "الخميس، الجمعة، والسبت" الجو هيكون لطيف وجميل جدًا".

وقال عبدالعال، في تصريحات له، مساء أمس، أن الطقس سيبدأ فى التحسن بداية من الخميس المقبل وحتى يوم السبت، وستنتهى فرص سقوط الأمطار وستنخفض الرياح، مضيفًا: "وبعدين هنرجع للشتاء والأمطار تاني".

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين: "مننساش إننا لسة في فصل الشتاء"، مضيفا: "الرياح هي المسببة لبرودة الجو، وحرارة الجو يوم الجمعة المقبل ستكون 19 درجة مئوية بالقاهرة".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الإسكندرية 08 15

رأس سدر 08 16

شرم الشيخ 12 19