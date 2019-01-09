جاكيت البليزر بأسلوب أنيق من مدونات الموضة

يتصدر تصميم البليزر الفضفاض موضة هذا العام بشكل ملحوظ، يرافقه الحزام ليضم البليزر ويضيف لمسة أنوثة للملابس الفضفاضة التي لا تميل لها النساء بسهولة. ولم يقتصر البليزر هذا العام على الألوان الداكنة كعادته، بل تصدرت صيحة الكاروهات تليها الألوان القوية مثل الأحمر والبرتقالي والأخضر العشبي، وجميعها ألوان تحقق تباينًا لونيًا خلاقًا عند إضافة حزام مناسب.

كيف نسقت المدونات صيحة الحزام مع البليزر

من أكثر المشاهير اللواتي اعتمدن هذه الصيحة هي المدونة ومصممة الأزياء السعودية، العنود بدر، فهي تميل إلى البليزر بشكل عام، وتنوع في أسلوب تنسيقه في كل مرة.



اعتمدت العنود بدر صيحة البليزر الكاروهات ونسقت معه حزامًا بالنقشة نفسها، ولكن هذا الأسلوب لا يمكن اعتماده إلا إذا كان البليزر متوافرًا مع الحزام، لذلك جددت الإطلالة وأعادت الظهور بالبليزر الكاروهات مع حزام جلد متوسط الحجم.



تميل أيضاً العنود بدر إلى صيحة نقوش الحيوانات، والتي مزجتها بأسلوب أنيق مع البليزر والحزام.

في إحدى الإطلالات، اعتمدت بليزر أصفر مع حزام مرقط بنقشة الفهد، ثم ظهرت بـ"بليزر" بنقشة الفهد مع حزام جلد أسود.



تأتي في المرتبة الثانية، المدونة المحجبة مرمر، التي اعتمدت هذه الصيحة أكثر من مرة وبأكثر من أسلوب.

ظهرت ببليزر رمادي بقصة كلاسيكية، وأضافت إليه لمسة عصرية بـ حزام رياضي مطبع باللون الأصفر.



كما تعتمد الأحزمة المزينة بشعار علامات الأزياء الراقية مثل حزام غوتشي الذي شهد رواجًا ضخمًا خلال العام الماضي.



وأخيراً، المدونة ديما الأسدي، التي اعتمدت أسلوبًا مختلفًا من صيحة البليزر مع الحزام، حيث نسقت بليزر باللون السماوي الفاتح مع حزام أرجواني داكن لتحقق مزيجًا لونيًا جذابًا.