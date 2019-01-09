أجمل فساتين سهرة كوتور من إيلي صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يناير 2019 08:49 مساءً - عندما تبحث المرأة عن فستان سهرة، تذهب إلى خط الأزياء الراقية التي تساعدها في أن تبدو ملكة لا يناسبها سوى تصميم محبوك بأنامل مصمم أيقوني مثل إيلي صعب.



تمتاز تصاميم إيلي صعب في أنها تركز على الأنوثة، المرأة لديه هي الأهم من التقاليع والابتكارات المجنونة، التي ربما تضع المصمم ضمن المبدعين، ما قدّمه إيلي صعب من فساتين السهرة الفاخرة هذا العام يؤكد على براعته التي جعلته رفيق الأناقة لكثير من النجمات، مثل النجمة أحلام التي تألقت بتصاميمه هذا العام.

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مجموعة "الكوتور" التي قدّمها إيلي صعب في 2018، تقوم على تناسق الألوان المحايدة مع نغمات الأحجار الكريمة.

تصاميم محبوكة تعتمد على تقنيات متقنة بدقة، تميل أغلب التصاميم إلى الأسلوب الملكي، ولكن باتجاهات تناسب أيّ امرأة، بداية من نجوم السجادة الحمراء، وصولًا إلى النساء اللاتي يعشن حياتهنّ بطريقتهنّ الخاصة.