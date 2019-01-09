أجمل فساتين سهرة كوتور من إيلي صعب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يناير 2019 08:49 مساءً - عندما تبحث المرأة عن فستان سهرة، تذهب إلى خط الأزياء الراقية التي تساعدها في أن تبدو ملكة لا يناسبها سوى تصميم محبوك بأنامل مصمم أيقوني مثل إيلي صعب.
تمتاز تصاميم إيلي صعب في أنها تركز على الأنوثة، المرأة لديه هي الأهم من التقاليع والابتكارات المجنونة، التي ربما تضع المصمم ضمن المبدعين، ما قدّمه إيلي صعب من فساتين السهرة الفاخرة هذا العام يؤكد على براعته التي جعلته رفيق الأناقة لكثير من النجمات، مثل النجمة أحلام التي تألقت بتصاميمه هذا العام.
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مجموعة "الكوتور" التي قدّمها إيلي صعب في 2018، تقوم على تناسق الألوان المحايدة مع نغمات الأحجار الكريمة.
تصاميم محبوكة تعتمد على تقنيات متقنة بدقة، تميل أغلب التصاميم إلى الأسلوب الملكي، ولكن باتجاهات تناسب أيّ امرأة، بداية من نجوم السجادة الحمراء، وصولًا إلى النساء اللاتي يعشن حياتهنّ بطريقتهنّ الخاصة.
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الألوان الهادئة تتصدر تصاميم إيلي صعب 2018
قدم إيلي صعب أغلب تصاميمه لهذا العام بعيدة تمامًا عن الألوان الصارخة، رغم أنها صيحة رائجة هذا العام.
برزت الفساتين معتمدة على حرفية التصميم وأناقة التطريز الذي اعتمد فيه إيلي صعب بشكل كبير على الأحجار الكريمة، مثل العقيق والزمرد.
تدرجت الألوان من البيج إلى جميع درجات الباستيل الناعمة من السماوي، والوردي، واللافندر، والرمادي الفاتح، وصولًا إلى الأسود الذي لا يختفي من أيّ عرض لفساتين الأزياء الراقية.
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الحزام قطعة اجتمعت عليها جميع تصاميم إيلي صعب
ظهر حزام الخصر في أغلب تصاميم إيلي صعب لعام 2018، وتنوعت تصاميمه بين الحزام المعدني بالذهبي والفضي، كذلك درجات أخرى من الألوان المعدنية، كما تزينت بعض التصاميم بحزام من القماش بتصميم فريد، فجاءت بعض الفساتين بحزام من الورود كبيرة الحجم، وفي تصميم آخر اكتفى بخط ناعم من الستان يُبرز الخصر ويقسّم قوام المرأة لتظهر منحنياتها.
بدت الورود كبيرة الحجم أيضًا كأحد التفاصيل التي استخدمها إيلي صعب لإضافة لمسة بهجة ونعومة تضع امرأته في عالم أخر بعيدًا عن الصخب، اعتمد الورود على الكتف والخصر، كما استخدم أشكالًا غير منتظمة في التطريز.
ظهر شق الساق في أكثر من تصميم، وهو من التفاصيل التي تساعد المرأة في أن تبدو بقوام ممشوق، لاسيّما إذا كانت تمتلك ساقًا مشدودة، أما صيحة الكتف الواحد التي ظهرت العام الماضي، فحضرت في تصاميم إيلي صعب خلال 2018 أيضًا.
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