كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 9 يناير 2019 08:22 مساءً - صعيدية تلد 5 توائم بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا - صور





أجرى فريق طبي بمستشفي قنا العام الجامعي، اليوم الأربعاء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة ولدت 5 توائم 4 ذكور وأنثى. وقال الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب إن العملية الجراحية أجريت بالمستشفى الجامعي بمدينة المعبر، من قسم النساء والتوليد بالمستشفى تحت إشراف الدكتور أحمد هاشم رئيس القسم. وأضاف عميد كلية طب قنا، أنه تم نقل الأطفال الخمسة لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة والفحص بقسم الأطفال بمتابعة من الدكتور أحمد العبد رئيس القسم.









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