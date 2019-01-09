حبس السائق والمشرفة المتهمان في واقعة دهس الطفلة "مليكة"

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس السائق المتهم بقتل الطفلة "مليكة" عن طريق الخطأ، والمشرفة على الحافلة المدرسية التي كانت تقل الطفلة، بتهمة الإهمال، على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بعرض، المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، والذي قرر استمرار حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة، اليوم، لاقوال أحمد صبحي والد الطفلة "مليكة"، التي توفيت قبل أيام أسفل عجلات الحافلة المدرسية.

وقال "صبحي"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مستشفى الزهور يخبره بإصابة ابنته في حادث سيارة فأسرع إلى المستشفى، لكنه تفاجأ بوفاتها، ثم علم من شقيقها وعدد من الشهود أن أتوبيس المدرسة، هو من دهسها عقب إنزالها أمام المنزل.

وأضاف "صبحي" في أقواله أمام النيابة، أن مشرفة المدرسة لم تؤدي مهمتها بإيصال الطفلين إلى باب منزلهما وتركتهما يعبران الطريق بمفردهما، فيما لم ينتظر السائق عبور الطفلة والتأكد من رؤيتها على الجانب الآخر، وإنما قاد السيارة لتدهس الطفلة.

ونفى والد المجني عليها، إدعاءات مسؤولي المدرسة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن الطفلة سقطت على رأسها ولم تدهسها عجلات الأتوبيس، قائلا: "الكاميرات رصدت كل حاجة".

وحرزت النيابة كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة وفرغتها، وعندما واجهت بها سائق الحافلة المدرسية، اعترف بالواقعة مؤكدًا عدم قصده دهس الطفلة، مرددا: "مشوفتهاش والله".

بينما أنكرت المشرفة في بداية التحقيق مسؤوليتها عن الحادث، وبمواجهتها بالكاميرات ونزول الطفلين بمفردهما من الأتوبيس، اعترفت أنها لم تقم بتوصيلهما كالمعتاد إلى باب منزلهما، وأن السائق لم يراها أثناء عبورها الطريق.

​