كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 9 يناير 2019 03:25 مساءً - "التنمية الصناعية" تبيع 4800 كراسة شروط أراضٍ بـ"العاشر" و"بدر"

سحب نحو 4800 مستثمر كراسة شروط أراضٍ طرحتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الشهر الماضى، بواقع 700 ألف متر مربع بالعاشر من رمضان وبدر

وقالت المصادر إنَّ الطرح الأخير شهد إقبال عدد كبير من المستثمرين، وتقدم نحو 3000 مستثمر لسحب كراسة شروط الأراضى المطروحة بالعاشر من رمضان، وسحب 1800 مستثمر كراسة شروط الأراضى المطروحة فى مدينة "بدر".

وتابعت المصادر، أن الهيئة بصدد التوسع فى طرح الأراضى للمستثمرين خلال العام الجارى، ;كما تخطط لطرح 20 مليون متر مربع خلال العام الجارى.

وأظهرت كراسة الشروط، التي نشرت الشهر الماضي أن الهيئة ستخصص الأراضى ببدر لقطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، والقطاعات نفسها بالعاشر من رمضان باستثناء مواد البناء، إضافة إلى قطاعات المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية وألبان الأطفال بمساحات تتراوح بين 600 و16000 ألف متر مربع.

وبلغت قيمة كراسة الشروط 20 ألف جنيه، وقيمة التكاليف المعيارية 5 آلاف جنيه لا ترد. وحددت الهيئة سعر المتر وفقا لكراسة الشروط بنحو 800 جنيه للمتر المربع بالعاشر من رمضان و740 جنيها ببدر.

واشترطت الهيئة أن يبدأ البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع عقب استلام الأرض من الهيئة، ويجب تقديم طلب استخراج رخصة البناء للهيئة خلال مدة أقصاها 4 أشهر، والحصول على رخصة البناء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والانتهاء من تنفيذ الأساسات الإنشائية خلال مدة لا تتجاوز سنة وانتهاء تنفيذ 50% من حجم الإنشاءات الكلى المرخص بها خلال 18 شهرا، والانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل والإنتاج واستصدار رخصة التشغيل أو السجل الصناعى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 36 شهرا.