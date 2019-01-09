تعلمي إخفاء عيوب البشرة بالطريقة الصحيحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يناير 2019 02:30 مساءً - لم تعد مشاكل بشرتكِ عائقاً كبيرًا أمام وضعكِ لمكياج أنيق ولافت . في المبدأ نحن ننصحكِ بضرورة حل مشاكل بشرتكِ أولًا، ولكن إن كنتِ في طور العلاج أو تعانين مشاكل، وتريدين الحصول على مكياج لافت . إليكِ هذه الطرق لتصحيح الشوائب : تتوافر مستحضرات التصحيح بألوان مختلفة، وقد تكون بشكل كريم، أو بودرة، أو سائل، أو جلّ، أو حتى قلم، ما يسمح بالتحكّم بكثافتها وبتلبية الطلبات كافة .





البيج: استعملي هذا اللون لإضفاء بعض الإشراق على أقسام محددة من الوجه.

الكونسيلر الأزرق: يُستعمل لإخفاء البقع الداكنة منح البشرة الشاحبة الإشراق.

اللون المرجاني: يناسب جميع أنواع البشرة فهو يخفي الجيوب المنتفخة أسفل العينيْن. ويُنصح باعتماد البرتقالي المائل إلى الأحمر للبشرة الداكنة جدًّا.



اللون الأخضر: يُستعمل لإخفاء البثور والاحمرار الذي يظهر على البشرة.

الأصفر: يزيل الهالات السوداء المحيطة بالعينيْن، وبخاصة تلك التي يميل لونها إلى البنفسجي.

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