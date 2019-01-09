حلّ مشكلة الشعر المتجمّد بهذه الطرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يناير 2019 02:30 مساءً - الشعر المتجمّد أو الفريزي في الشتاء، من المشاكل التي تواجهها كثير من الصبايا، فبسبب برودة الجو يصبح الشعر متشابكًا ومجعدًا بشكل غير مرغوب فيه، لهذا إليكِ بعض النصائح لمنع حدوث تجمّد وتشابك في شعركِ شتاءً.

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- تجنّبي استخدام الماء البارد أو الساخن لغسل الشعر، فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة جدًّا تؤثر بشكل سلبي على الشعر، وتسبب في تكتّل الشعر.

- كثرة استخدام مجفف الشعر في الشتاء، يتسبب في جفاف شعرِك، ومع برودة الجو يؤدي إلى تشابك الشعر والتصاق الخصلات مع بعضها البعض.

- احرصي على تناول كميات كبيرة من الماء خلال الشتاء، لتجنّب الشعر الجاف من الأطراف، وانكماشه بشكل غير متناسق.

- تساعدكِ حمّامات الزيت الأسبوعية على منع تجمّد وتجعّد الشعر، فـ الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت الخروع تعمل على تغليف خصلات الشعر وتمنعها من التشابك.

- حليب الأرز والعسل هو العلاج الأكثر فاعلية في جميع الأوقات، كلّ ما عليك فعله هو نقع الأرز في الماء لمدة 15 دقيقة ، ثم استخدام ماء الأرز هذا لمزجه مع الحليب والعسل لعمل خليط متماسك.

ضعيه على شعركِ لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اشطفي شعركِ بالماء الفاتر.

وسوف تضيف كثافة من دون تكتّل لشعركِ وتقوّي الجذور.

- صفار البيض هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لمشكلة الشعر المتجعّد.



ضعي صفار بيضتيْن ثم وضعه على فروة رأسكِ والأطراف لمدة 20-30 دقيقة وغسلها. سيعطيكِ هذا القناع شعرًا رقيقًا لامعًا.

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