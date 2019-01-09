كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 9 يناير 2019 11:19 صباحاً - الأعلى للأزهر يوافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات بدون مرتب

وافق المجلس الأعلى للأزهر، فى جلسته رقم (259)، على الرأى القانونى؛ بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب؛ لما يبديه العامل، وتقدره السلطة المختصة، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018، وفقا للسلطة التقديرية للأزهر، فى ظل دراسة العجز والزيادة لكل تخصص.

وأضاف المجلس الأعلى للأزهر فى قراره، تكون هذه الدراسة بالنسبة لشاغلى وظائف المعلمين على مستوى كل إدارة تعليمية، بمعرفة إدارة التنسيق بالمنطقة، وموافقة الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد المجلس الأعلى للأزهر فى هذا القرار؛ أنه فى حالة رفض طلب الإعارة أو الإجازة لوجود عجز فى التخصص، يكون القرار مسببا، ومتضمنا البيانات والإحصاءات الداعمة لذلك، دون تعسف.