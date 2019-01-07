بالفيديو| الستات وعمرو أديب.. جوزي" بيهرشلي" وأخرى: "أخره يطفي النور"

على الرغم من مناقشته قضايا البلد، وخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وحديثه في بعض الأحيان عن كرة القدم، تبقى لمداخلات الجنس الناعم مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه، طابع خاص، من حيث المشكلات المطروحة، وأراءهن حولها، وطريقة سردهن لها.

وأمس، أحدثت متصلة تدعى "نشوى" جدلًا واسعًا عقب مداخلتها مع الإعلامي، ببرنامجه "الحكاية" بعدما أكدت إن والدها اشترط على زوجها قبل زواجها أن يقوم بـ"هرش" ظهرها يوميًا قبل أن تنام.

وقالت: "جوزي جه طلبني للجواز وبابا قاله فيه شرط أهم شرط أن لازم جوزها يهرش لها في ضهرها قبل ما تنام وجوزي افتكر أن دي حاجة هزار وفعلًا أنا لغاية النهاردة لازم جوزي يهرش لي في ضهري قبل ما أنام ولو جوزي سافر ببقى منهارة وبخلي أولادي ييجوا لي".

وأضافت: "حتى لما ييجي ويكون لسه هيصلي وهيعمل أي حاجة أقوله بليز يالا بقا أنا عايزة أنام تعالى بس اهرش لي في ضهري" مؤكدة أن زوجها يفعل ذلك بانتظام منذ 30 عامًا.

واستغرب الإعلامي عمرو أديب وقطع الأوراق الموجودة أمامه و"لطم" وجهه على الهواء قائلًا: "دي أجدد حاجة سمعتها في شغلي الإعلامي كله وهذا ما لم نسمع به من قبل".

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثير فيها متصلة الجدل مع الإعلامي، فقد سبقتها من قبل متصلة أصابت ذهول "أديب" ومنهن:

وجوده زي عدمه.. اخره يطفي النور:

في واقعة أثارت الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، صدمت إحدى المتصلات تدعى "نسرين" الأخير، خلال إحدى فقرات برنامجه، والتي كانت بعنوان "هل يزعجك زواج شريك حياتك بعد وفاتك؟ وهل ستتزوجي في حال وفاة زوجك؟".

لتجيبه على الفور: "أولا بعيد الشر عليه، بس مش هنزعج ولا حاجة ولا هحس بفرق، لأن وجوده زي عدمه بالنسبة لي، هو شغلانته إيه غير إنه بيمشي يطفي النور في الأوض".

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