كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 7 يناير 2019 09:55 صباحاً - المصرى رامى مالك يحصد جائزة أفضل ممثل فى الجولدن جلوب

فاز النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ76، ومن المتوقع أن يحصل أول جائزة أوسكار في حياته الفنية هذا العام.

واحتفت الجماهير بفوز نجمهم المفضل رامي مالك بالجائزة، حيث قالت إحدى معجباته: "هذا الشاب يستحق كل شئ جيد في العالم، وجائزة جولدن جلوب هي مجرد بداية لكل الجوائز التي سوف يحصدها بعد ذلك لأنه بالفعل موهوب للغاية"، بينما عبر شخص آخر عن فرحته قائلًا: "رامي فاز.. لقد أصبحت عاطفيا للغاية لأكتب أي شيء ولكنه يستحق الجائزة وبجدارة".

بينما علقت معجبة أخرى على فوزه قائلة: "استمر يا رامي مالك أنت تستحق الفوز بجائزة جولدن جلوب، فقط لأنك استطعت أن تكون أنت"، وعلق معجب آخر قائلًا: "أنت البطل الليلة يا صديقي.. أنا أصرخ من الحماس"، بينما أضاف آخر: "ليلتي لم تكن لتصبح أفضل من ذلك"، وعلق البعض الآخر: "نحن فخورون بك كثيرًا".

ورامي مالك ممثل أمريكي ذو أصل مصري، معروف بدور "إليوت ألدرسون" في مسلسل "MR. Robot"، وأكسبه أداؤه في المسلسل جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل وجائزة إيمي، وكذلك ترشيحات لجوائز من بينها جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي، نقابة ممثلي الشاشة، وTCA.

وظهر "مالك" في أول دور سينمائي له بعام 2006، حيث جسد شخصية فرعون مصري يدعى "اخمنرع" في فيلم "Night At The Museum"، ليبرز بشكل واضح موهبته الكبيرة مع احتفاظه بشخصيته المصرية.

وتوالت بعد ذلك أدواره ليظهر في أكثر من فيلم متنوع من بينهم "Larry Crowne" عام 2011، وفيلم "Ain't Them Bodies Saints" عام 2013، وفيلم "Buster's Mal Heart" عام 2016، فيلم "Papillon" عام 2017، وأخيرا فيلم "Bohemian Rhapsody" عام 2018.

وفي عام 2018، لعب "مالك" دور الموسيقار الراحل فريدي ميركوري في فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody"، وحصل أداؤه على إشادة من النقاد، وحصل من خلاله على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وترشيح لجائزة اختيار النقاد كأفضل ممثل، ترشيح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن الأداء المتميز من قبل ممثل ذكر في دور رئيسي، ولكونه من أصل مصري، فإن "مالك" من الداعين للتنوع في هوليوود، وقام باختيار الأدوار سعيًا لتحقيق هذه الغاية.

