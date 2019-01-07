كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 7 يناير 2019 05:09 صباحاً - الكاميرات تكشف هوية الإرهابي زارع العبوة الناسفة بمدينة نصر -فيديو

عرض برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لقطات مصورة لكاميرات المراقبة تكشف وترصد هوية الإرهابي الذي زرع العبوة الناسفة على سطح مسجد مدينة نصر، والتي أودت بحياة الشهيد الرائد مصطفى عبيد، خلال تفكيكها.

وشيع أهالي قرية جزيرة الأحرار بطوخ جثمان الشهيد مصطفى عبيد من مسجد فهيم شاهين بالقرية بالزغاريد، مرددين هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. مصطفى شهيد الله"، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير الأمن، ونواب دائرة طوخ، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

يذكر أن الرائد مصطفى عبيد لقي ربه شهيدا مساء أمس أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة وضعها أحد العناصر الإرهابية، بجوار كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، بالإضافة إلى إصابة زميله.

ونعى الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية الشهيد، مؤكدا أن الإرهاب ليس له دين ويريد زعزعة استقرار الوطن لكنه لن يثني المصريين عن بناء دولتهم الحديثة وسوف يزيد من تماسكهم، وقال: "لن ينال الإرهاب الغاشم المأجور من عزيمتنا في بناء الوطن كما أن الديانة الإسلامية السمحة بريئة من هذه الأفعال والأعمال الإجرامية الخسيسة".