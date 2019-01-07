كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 7 يناير 2019 12:59 صباحاً - جدول مباريات اليوم الإثنين 7-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

لليوم الثالث على التوالي يستمر كأس الاتحاد الإنجليزي في منافساته، واليوم الإثنين 7-1-2019 تختتم مباريات الجولة رقم 64 من البطولة.

وكذلك مباريات بطولة كأس آسيا والتي انطلقت يوم 5 يناير الماضي، ويشارك المنتخب اليمني في من الجانب العربي في مباريات الغد.

أما الدوري الإسباني فتتختم فعاليات الجولة رقم 18 من البطولة، والتي شهدت مفاجأة تعثر ريال مدريد بالخسارة أمام ريال سوسيداد بالأمس.

وإليكم مباريات الغد والقنوات الناقلة:

أولاً في كأس آسيا:

الصين ضد قيرجيزستان في الساعة الواحدة ظهراً .. BEIN Sports Max HD1

كوريا الجنوبية ضد الفلبين في الساعة الثالثة والنصف عصراً .. BEIN Sports Max HD1

إيران ضد اليمن في الساعة السادسة مساءً .. BEIN Sports Max HD1

ثانياً في الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو ضد أتلتيك بيلباو في الساعة العاشرة مساءاً.. BEIN Sports HD3

ثالثاً: في كأس الاتحاد الإنجليزي

ولفرهامبتون ضد ليفربول .. الساعة 21:45 مساء .. BEIN Sports HD2