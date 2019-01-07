بعد صدمة الفتيات على "فيسبوك".. حقيقة خطوبة أحمد العوضي

كلمات ساخرة، تطوي عليها صدمة الفتيات، بعدما انتشرت صور خطبة الفنان الشاب أحمد العوضي اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الصور "العوضي" بصحبة خطيبته التي تألقت بفستان أبيض قصير، مكشوف من الظهر، منفوش قليلًا، ومُرصع بالفصوص اللامعة.

وتفاعلت الفتيات ساخرة مع الصور، فقالت إحداهما، "راجلنا كُلنا خطب"، بينما أضافت الأخيرة: "أحمد العوضي خطب.. مش مذاكرة"، وتابعت أخرى، "كلكم مصطفى أبو حجر".

وكان "العوضي"، قد أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب حلقته الأخيرة مع الإعلامية سمر يسري، والتي تحدث خلالها على العلاقات العاطفية، وعلاقته بحواء.

وبالبحث عن صور الخطبة المتداولة اليوم، تبين أنها قديمة، حيث أعلن الفنان الشاب خطبته منذ أكثر من عام، على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى رنا الرشيدي، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

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