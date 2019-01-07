بالصور| "مزج بين الدين والوطن".. "الصوت النسائي" في افتتاح "الفتاح العليم" و"ميلاد المسيح"

ترانيم دينية صنعت ملحة بين الأديان بكلماتها السامية، وأغاني وطنية حثت على حب الوطن، مُرسخة معاني نبيلة للعالم، بأن الدين لله وحده، والوطن للجميع، لا يفرق بين طائفة وغيرها.

هكذا تألقن 3 فنانات، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ظهرن بإطلالات ناعمة، وحضور هادئ ومميز، وموهبة طاغية.

أنغام:

تألقت الفنانة أنغام، اليوم، خلال تقديمها أغنية "معنى الوطن"، أثناء فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم .

وظهرت الفنانة بفستان أزرق طويل من طبقتين، له طبقة من الشيفون المُطعمة بالخرز، وتسريحة شعر قصيرة، ومكياج بسيط.

ومن ثم نشرت "أنغام" مقطع الأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة، "شرفت بمشاركتي في افتتاح أكبر كاتدرائية ومسجد في الشرق الأوسط بحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي".

تانيا مرقص:

تألقت مطربة السبرانو تانيا قسيس بصوتها العذب، خلال أدائها ترنيمة "مريم"، الممتزجة بأغنية "مولاي إني ببابك" الشهيرة للشيخ سيد النقشبندي، التي غناها الفنان أسامة الخولي، أمام الرئيس خلال الافتتاح، وحظت بإعجاب الحضور.

ريهام نسيم:

قدمت المطربة ريهام نسيم فقرة أغنية بعنوان "سبحة وصليب"، احتوت كلماتها على شعائر الدين الإسلامي والمسيحي،

وتألقت "نسيم" بفستان أزرق مميز، هادئ، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج ناعم.

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