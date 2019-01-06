كتب ياسر ابراهيم - الأحد 6 يناير 2019 11:16 صباحاً - إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 13 شخصًا، منذ قليل، في تصادم سيارة ربع نقل وأخرى سوزوكي، أعلى كوبري ميت يزيد بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية إخطارًا، من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى سوزوكى أعلى كوبري قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا جراء الحادث.

من جهته أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أن سيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى منيا القمح لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.