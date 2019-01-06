كتب ياسر ابراهيم - الأحد 6 يناير 2019 11:16 صباحاً - أحمد عز ينتهي من "الممر " ويستعد لتصوير "أولاد رزق2"
انتهى أحمد عز من تصوير مشاهده فى فيلم الممر، الذي يقوم بإخراجه شريف عرفة، تأليف أمير طعيمة، وتدور أحداثه حول إحدى بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
من ناحية أخرى يبدأ أحمد عز قريبا تصوير الجزء الثانى من فيلم ولاد رزق مع المخرج طارق العريان.
فيلم " ولاد رزق2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود و كريم قاسم ونسرين أمين و تأليف صلاح الجهينى إخراج طارق العريان.
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