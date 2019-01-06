كتب ياسر ابراهيم - الأحد 6 يناير 2019 02:02 صباحاً - الخطيب: حسين الشحات في الأهلي بـ6.5 مليون دولار.. فيديو

حسين الشحات

أكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، أن النادي الأهلي أنهى إجراءات ضم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 6.5 مليون دولار، ما يزيد عن 150 مليون جنية مصري .

وأضاف الخطيب خلال برنامج «الحكاية» المذاع بفضائية «إم بي سي» اليوم السبت، أن اللاعب سوف يتحمل 500 ألف دولار من الصفقة.

وأشار الخطيب إلى أن رغبة اللاعب في الانضمام إلى الأهلي حسمت الصفقة بشكل كبير.