كتب ياسر ابراهيم - الأحد 6 يناير 2019 02:02 صباحاً - عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن تفجير كنيسة مدينة نصر

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اعلان وزارة الداخلية منذ قليل استشهاد ضابط أثناء فحصه عبوة ناسفة بجوار كنيسة بمدينة نصر، قائلا: "ربنا يرحمه.. ضحى بحياته عشان نعيش".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "حكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إمام مسجد هو من أبلغ عن العبوة الناسفة لينقذ إخوانه الأقباط، مضيفًا: "المصريين لُحمة واحدة، ومحدش يقدر يفرق بينهم.. إمام مسجد هو من أنقذ الأقباط".

وأضاف أن الرئيس السيسي يفتتح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية غدًا، ثم يذهب لتهنئة الأقباط في كاتدرائية ميلاد المسيح بعيدهم، مؤكدا أن المصريين مسلمين ومسيحيين جسد واحد.

وتابع، "رجال الأمن مصنوعين من طينة من نور، بيواجهوا الموت، لو ادوني كام مش هقرب من قنبلة"، لافتا إلى أننا مستهدفين خاصة في تلك الأيام.

وكان مصدر أمني، أكد انفجار عبوة ناسفة في كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد ضابط المفرقعات بمنطقة مابين الجامع والكنيسة.

وأسفر الانفجار عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر، في أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.