كتب ياسر ابراهيم - الأحد 6 يناير 2019 02:02 صباحاً - "مفأجاة "لاول مرة عبلة كامل تقابل عادل امام فى "فالنتينو" برمضان المقبل

كتب/ أمجد زاهر

تتفاوض الشركة المنتجة لمسلسل الزعيم "عادل إمام" مع الممثلة والفنانة الكبير "عبلة كامل" على اللقاء الفنى بينهم لاول مرة فى هذا العام الرمضانى القادم.

وفى حين موافقة "عبلة كامل" على العمل،سيكون اول عمل درامى يلتقون سويا،فلم يسبق ان عملوا معا سواء سينمائى او مسرحى خلال مشوارهم الفنى.

ويحمل مسلسل"الزعيم" عنوان "فالنتينو" يكتبه أيمن بهجت قمر الذى يعكف على كتابته لبدأ التصوير خلال الايام القادمة،ويخرجه رامى إمام.

عبلة كامل قدمت آخر أعمالها مسلسل "سلسال الدم 5" وشارك فى بطولته رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، أحمد سلامة، إيمان سلامة، فايق عزب، وأخرون، تأليف مجدى صابر، إخراج مصطفى الشال.

أما عادل إمام قدم آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" العام الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، رانيا فريد شوقى، خالد أنور، محمد عز، طارق صبرى، هبة مجدى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمودد حمدان، إخراج رامى إمام.