حلول بسيطة .. لبعض أخطائك الجمالية فى الماكياج

كلنا نخطئ فى أستعمال مستحضرات التجميل من وقت إلى آخر، فنرسم خطاً غير متقن بالكحل المائى، أو نبالغ فى نثر الكمية المطلوبة من البودرة المسمرة، أو نعانى من تفلّس طلاء الأظافر...لكن، هناك حلول بسيطة لإصلاح هفوات التجميل وتجنب حدوثها مرّة أخرى.

التصاق الرموش عند أستعمال الماسكارا المقاومة للماء

السبب:

غالباً ما تتقاعس المرأة عن تنظيف بشرتها وعينيها من الماكياج، أو تلجأ لاستخدام مستحضرات تنظيف غير ملائمة ولا تزيل الماكياج فى شكل مثالى خصوصاً النوع المقاوم للماء.

والنتيجة! تكدّس بقايا الماسكارا على الأهداب والتصاق هذه الأخيرة ببعضها بعض. من ناحية أخرى، يؤدى وضع طبقات عدة من الماسكارا إلى تكتّل الخضاب الملوّنة فوق الرموش فى شكل مزعج وغير جذّاب.

التقنية الصحيحة:

تأكدى أولاً من تنظيف عينيك بواسطة مزيل للماكياج مخصص للعينين وللماكياج المقاوم للماء إذا كنت تستعملين هذا النوع من المساحيق التجميلية.

مررى ريشة الماسكارا على محرمة ورقية لإزالة فائض الأصباغ قبل تلوين رموشك.

أرفعى الجفن الأعلى بواسطة إصبعك بينما تضعين الماسكارا ما يسهل عليك توزيع اللون فى شكل متقن.

أضغطى على الرموش بواسطة فرشاة الماسكارا لكن بخفة، ووزّعى اللون من الجذور حتى الأطراف بضربة واحدة.

ثم ضعى طبقة ثانية بلمسة خاطفة دون غمس ريشة الماسكارا باللون مرة أخرى.

مشطى الرموش بواسطة فرشاة نظيفة وجافة لتفريق الشعيرات ومنع تكتل اللون عليها.

أختارى الماسكارا المقاومة للماء من الماركات الموثوقة والمعروفة بجودة مستحضراتها.

اثنى ريشة الماسكارا قليلاً بواسطة فوّهة أنبوبها ما يسهّل عليك نشر اللون على كامل الرموش خصوصاً الشعيرات الصغيرة التى يصعب بلوغها عند زاوية العين الداخلية.

من أنواع مزيل الماكياج، جربى:

•Make Up For Sens Eyes Waterproof Sensitive Eye Cleanser

•Clarins Instant Eye Make-Up Remover

•Yves Saint Laurent Instant Eye Make-Up Remover

•Guerlain Issima Perfect Eye and Lip Make-UP Remover

من الماسكارا، جربى:

•Chanel Inimitable Waterproof Mascara

•Max Factor False Lash Effect Mascara Waterproof

•Mikyajy Sabaya Waterproof Mascara

•Make Up For Ever Aqua Smoky Lash Waterproof Extra Black Mascara

رسم خط غير متقن بواسطة الكحل المائى

السبب :

تخطئ بعض النساء برسم العين بواسطة الكحل المائى إما لأنها لا تملك الخبرة الكافية ما يجعل يدها ترتجف أثناء تطبيق اللون، أو لأنها تستعمل ريشة عريضة تجعل خط الكحل المائى كثيفاً وغير متناسق.

التقنية الصحيحة:

اجلسى فى مكان مريح وثبّتى يدك على طاولة أمام المرآة، وأرسمى بالكحل المائى خطاً دقيقاً بمحاذاة جذور الرموش.

أختارى ريشة رفيعة، شعيراتها قصيرة ومتراصة.

أغمسيها بالكحل ووزّعى اللون بطرقة التنقيط انطلاقاً من زاوية العين الداخلية نحو الزاوية الخارجية لها. ثم، صلى النقاط ببعضها البعض لتشكّلى خطاً متقنا.

يمكنك أيضاً، رسم خط الرموش بواسطة قلم الكحل، وتكثيف الخط بواسطة الكحل المائى دون إخفاق.

أرسمى خط الكحل المائى بتناسق مع شكل عينيك وحجمهما:

إذا كان شكل عينيك دائرياً، مدّى خط الكحل خارج حدود العينين (حتى حدود الصدغين تقريباً)، وراعى أن يكون الخط رفيعاً.

للعيون الصغيرة أو المتقاربة، ينصح برسم خط الأيلاينر انطلاقاً من حدود قزحية العين (أى وسطها) باتجاه زاوية العين الخارجية، ومدّ اللون خارج العين بقليل.

من أنواع الكحل المائى، جربى:

•Clarins Eye Liner

•L’Oreal Paris Star Secrets Super Liner

•Mikyajy Eye Candy Glitter Eyeliner

•Yves Saint Laurent Easy Liner For Eyes

•Max Factor Masterpiece Glide & Define Liquid Eyeliner

المبالغة فى نثر البودرة البرونزية

السبب:

عاشقات اللون البرونزي يتحمّسن أحياناً أكثر من اللزوم، ويبالغن فى نثر البودرة البرونزية على بشرتهن، فيظهرن كما لو أنهن طلين بشرتهن بالطين النحاسى.

والبعض منهن، يخطئن باختيار لون داكن جداً لا يلائم سحنتهن فتبدو النتيجة مصطنعة وغير جذّابة خصوصاً عندما يعمدن إلى نشر اللون على كامل وجههن.

التقنية الصحيحة:

أستعملى ريشة كبيرة مخصصة للبودرة البرونزية وطبقى اللون بواسطتها لأن هذه الفرشاة مصممة لتوزيع البودرة وتمويهها بأسلوب طبيعى جداً.

غمّسى الريشة بمسحوق البودرة البرونزية، وانفضى الفائض منها قبل توزيع اللون فوق المناطق التى تجتذب الضوء او التى تلوّحها أشعة الشمس بالسمرة الطبيعية عند التعرّض لها: الجبين، الأنف، تفاحة الخدين، الذقن وشحمة الأذن.

إذا كانت بشرتك بيضاء : أو ملوّحة قليلاً بأشعة الشمس، أختارى لها البودرة البرونزية الفاتحة بلون الرمال الصحراوية التى تميل إلى الوردى.

للبشرة التى تخلو من الحيوية:اختارى البودرة التى يميل لونها إلى الذهبى-المشمشى.

لإحياء البشرة السمراء: اختارى الدرجات البنية-المرجانية المتقزّحة.

إذابالغت فى نثر البودرة البرونزية، ضعى لمسة من البودرة الشفافة على كامل وجهك لتعديل اللون البرونزى.

من البودرة البرونزية، جربى:

•Lancôme Tropiques Mineral

•Clarins Bronzing Powder Compact in Copper Sun no.30

•Dior Bronze Matte Sunshine SPF 20

•Chanel Soleil Tan De Chanel Poudre Precieuse Libra Effect Hale

•Givenchy Prismissime Mate & Glow Prisme 9-Coulerurs Visage

•Guerlain Terracotta Princess Powder

تقشّر طلاء الأظافر

السبب:

عدم تحضير الأظافر كما يجب قبل طلائها يؤدى إلى بهتان لون الطلاء وتقشّره فى غضون يومين فقط.

التقنية الصحيحة:

قلّمى أظافرك ونظّيفها جيداً من اللون الذى تضعينه عليها. ثم استعينى بمبرد مخصص لتلميع الأظافر وتبييضها، وأستعمليه لإزالة البقع الصفراء التى تغلّف الظفر وتمليس سطحه.

بعدها، ضعى طبقة واحدة من طلاء الأساس الشفاف.

عندما يجف الأساس، ضعى طبقة رقيقة من اللون المفضل لديك انطلاقاً من وسط الظفر فالجانبين، واتبعيها بطبقة ثانية أكثر كثافة قبل أن يجفّ الطلاء.

انتظرى دقيقتين قبل وضع طبقة من الطلاء اللماع Top Coat الذى يحمى اللون من التقشّر ويعزز لمعانه الجذّاب.

انتظرى 15 دقيقة حتى يجفّ الطلاء نهائياً.

فى الصيف: اختارى ألواناً جريئة ومنعشة لطلاء أظافرك كالأحمر المرجانى أو الكرزى، والوردى، والفوشيا، والرمانى، والبرتقالى الفسفورى الذى يشبه مغيب الشمس.

أما إذا كنت تميلين إلى الكلاسيكية فننصحك بالألوان الحيادية أو تلك التى تنسجم مع كل الملابس.

جففى طلاء الأظافر بواسطة مجفف الشعر بعد تعديل حرارته لتكون باردة لأن الحرارة الدافئة تساهم فى سيلان اللون بدلاً من تثبيته.

من ألوان طلاء الأظافر الجديدة، جربى:

•Chanel Le Vernis in Orange Fizz no.307 باللون البرتقالى أواللون الحيادى Le Vernis in Golden Sand no.317

•Givenchy Vernis Please! Limited Edition Nail Laquer باللون الفضى Sunsilver no.163 أو اللون الذهبى Sunlight no.164

•Dior Vernis in Bubble Gum no.741 أو Purple Candy no.781 بألوان السكاكر الشهية.

•Clarins Glossy Nail Colour in Red no.05 مع طلاء الأساس Smoothing Base Perfect Nails والطلاء اللماع الذى يقى اللون Glossy Top Coat

•Yves Saint Laurent Nail Touch in Beige Touch no.2 أو اللون الوردى الباهت Nail Touch in Pearly Touch no.4

•مجموعة Lancome Le Vernis بألوانه المشرقة.

كريم حماية الشعر لا يفى بوعوده

السبب:

إذا كنت تواظبين على استعمال كريم الوقاية المخصص للشعر ولا تلاحظين أى تحسن فى حالة شعرك فأنت حتماً تسيئين استعمال المستحضر لأن الكريمات أو الأقنعة المخصصة لحماية الشعر من الأشعة ما فوق البنفسجية والتعديات الخارجية المختلفة، تتبخر تحت تأثير أشعة الشمس أو عند ملامسة الماء.

لهذا السبب، ينصح باستعمالها مرّات عدّة فى اليوم خصوصاً كلما خرجت من بركة السباحة.

التقنية الصحيحة:

تأكدى يومياً من تغليف شعرك بكريم الحماية الملائم له قبل الخروج من المنزل. إذا كان كريم العناية بالشعر من النوع الرذاذ، رشية على شعرك بينما يكون رطباً من الجذور حتى الأطراف بعد تقسيم الشعر إلى خصلات.

دلكى شعرك بينما تقومين بتجفيفة ما يسمح لحرارة المجفف بالتغلغل بين الخصلات وفتح قشورها. وبهذه الطريقة، يتسرب كريم الوقاية على أعماق الخصلات ويوفر لها حماية مثالية.

عندما تكونين على الشاطئ، غلّفى شعرك بقناع مرطب ومرمم قبل ممارسة السباحة أوقبل الاستلقاء تحت أشعة الشمس. بللى شعرك بالماء العذب وجففيه قليلاً قبل توزيع القناع على شعرك، ثم رشى كريم الوقاية مركزة على أطراف الشعر.

من مستحضرات الشعر الواقية والأقنعة المغذية، جربى:

•L’Oreal Paris Elvive Re-Nutrition Deep Nourishing Mask

•Pantene Pro-V Oil Replacement

•Herbal Essences Hello Hydration Intensive Masque Repair & Protect Hair Makeover قناع مخصص للشعر الجاف جداً، أو Herbal Essences Ignite my colour Luminizing Masque Repair & Protect Hair Treatment المصمم للشعر المصبوغ.

•Kerastase Nutritive Nectar Thermique Nourishing Care Thermo-Protective Action for Dry to Very Dry Hair

•Wella Lifetex Nutri-Care Sun-Protection Shimmer Splash

•L’Oreal Professionnel Serie Expert Solar Sublime Shimmer-Protect Gelee