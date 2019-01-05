كتب ياسر ابراهيم - السبت 5 يناير 2019 06:57 مساءً - غادة والي توضح الحقيقة الكاملة لصرف العلاوات الخمس

عاجل الان-نقلا عن المصري اليوم .. غادة والي توضح الحقيقة الكاملة لصرف العلاوات الخمس

عاجل الان-نقلا عن المصري اليوم .. غادة والي توضح الحقيقة الكاملة لصرف العلاوات الخمس

عاجل الان-نقلا عن المصري اليوم .. غادة والي توضح الحقيقة الكاملة لصرف العلاوات الخمس

لثاني مرة تداولت مواقع السوشيال ميديا وجروبات الواتس اب اخبار تفيد بان وزارة التضامن الاجتماعي بدات في صرف العولات الخمس التي حكمت بها المحكمة الادارية في حكم سابق .

وهذا ما نفاه مصدر موثوق داخل الوزارة ، واكد ان الاخبار المتداولة اشاعات يريد مفتعلها اشاعة البلبلة و فوضي التصريحات .

واكدت وزارة التاضمن من قبل أن قضية العلاوات الخمسة منظورة أمام القضاء المصري، وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به في هذه القضية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحرى الدقة في نقل مثل هذه «الأخبار الكاذبة»، وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

و يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حُكم إضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات لجلسة 22 نوفمبر الجاري، لتقديم المذكرات الختامية.

وطلب الدفاع في القضية صورة من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وأكدت المحكمة بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.