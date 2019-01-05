كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يناير 2019 02:40 مساءً - يعتبر العطر عنصراً أساسياً في حياة المرأة، ولأننا في موسم جديد ننصحك بالتجول بين نفحات العطور الليلية والمناسبه لهذا الفصل .



عطر " بي باتل من غيرلان" Guerlain Bee Bottle



عطر " أو دي سوار من سيسلي" Sisley Eau Du Soir



عطر" غيلتي عود من غوتشي " Gucci Guilty Oud



عطر " داون من فريدريك مال " Dawn Frederic Mall

عطر " غولد كولكين نوبل وود من روبرتو كافالي "Roberto Cavalli - Gold Collection - Noble Woods ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل عطور السهرات تعرفي إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.