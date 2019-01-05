كتب ياسر ابراهيم - السبت 5 يناير 2019 02:14 مساءً - "ترجمة غوغل" تجمع بين شاب وسيم وفتاة حسناء.. قصة حب عجيبة

استطاعت ترجمة غوغل أن تجمع بين قلبي الزوجين كلوي سميث، البالغة من العمر 23 عاما، ودانييل ماريسكو البالغ من العمر 25، في قصة حب ساخنة، رغم أن كل منهما يتحدث لغة مختلفة عن الآخر.

وبحسب صحيفة "ميرور"، البريطانية، فإن الزوجان التقيا خلال قضائهما عطلة في جزيرة "إيبيزا" الإيطالية، واستمتعا سويا بالعطلة رغم أنهما، لم يتمكنا من الحديث بلغة واحدة، حيث واجهت كلوي صعوبة في الحديث بالإيطالية، فيما عانى دانييل من التكلم باللغة الإنجليزية.

وقالت كلوي إنها وقعت في حب دانييل، ويعيشان سويا منذ عامين، وذلك بفضل ترجمة غوغل، التي اعتمدا عليها في التقارب بينهما، مضيفة أنها ترغب في جعل الجميع يعلم بقصة حبهما، لإدراك أن العلاقات يمكن أن تستمر رغم وجود معوقات، وحتى إن كانت اللغة أحدها.

وأوضحت كلوي أنها وزوجها كلما قضيا وقتا أكبر معا، قل استخدامهما لترجمة غوغل، موضحة أن دانييل أصبح نادرا ما يعتمد على غوغل للبحث عن اسم شيء باللغة الإنجليزية.

بدوره قال الزوج دانييل، إن علاقته بزوجته أثبتت عدم صحة معتقدات الكثيرين، بأنه لا يمكن أن يجتمع زوجان لا يتحدثان لغة واحدة، موضحا أنه لم يفهم أي شيء من حديث كلوي في أول مرة تحدث فيها معها، وكان الشيء الوحيد الذي فهمه أنها مميزة، لذا سعى لتعلم لغتها، كما سعت هي أيضا لتعلم لغته، من أجل البقاء سويا، وتقليل اعتمادهما على ترجمة "غوغل".