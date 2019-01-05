كتب ياسر ابراهيم - السبت 5 يناير 2019 02:14 مساءً - فيديو.. إلهامي عجينة: نسف قانون الإيجار القديم ضرورة ولابد من إلغاؤه

أكد النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يتضمن ظلم كبير للملاك، فهناك شقق سكنية ومحال تجارية لا تتعدى قيمة الإيجار الشهري لها 5 أو 3 جنيهات، فعلى الرغم من أن قيمة العملة تغيرت عشرات المرات منذ أربعينيات القرن الماضي إلا أن قانون الإيجار القديم لم يتغير وهناك ثبات في القيمة الإيجارية.

وأضاف النائب، عجينة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دائرة الحدث " الذي يقدمه الإعلامي حسين سالم على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لديهم فيلات وشقق تقدر بالملايين، وما زالوا مستأجرين لشقق بالنظام القديم وهو ما يمثل جور على حق الملاك.

وشدد النائب إلهامي عجينة، على ضرورة نسف قانون الإيجارات القديمة والعمل بالقانون الجديد، على أن يتم مراعاة الأسر الفقيرة المستفيدة من نظام الإيجار في القانون القديم من خلال توفير سكن بإيجار مناسب ضمن مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة.