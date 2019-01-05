فيديو.. جاب الله: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة

أكد الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، أن قانون الإيجار القديم عفى عليه الزمن وتم العمل به في فترة كان فيه نظام الدولة مبني على الاشتراكية أم الآن وفي عصر الرأسمالية فلم يعد هذا القانون طالح للتطبيق نظرًا لما يتضمنه من ظلم كبير للملاك.

وأضاف الدكتور وليد جاب الله، خلال حديثه في برنامج "دائرة الحدث" على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي حسين سالم، أن الملاك والدولة على حد سواء يحققون خسائر سنوية بمليارات الجنيهات، فعلى سبيل المثال هناك أصول مملوكة لوزارة الأوقاف تقدر بـ 278 مليار جنيهًا تحقق قيمة إيجارية لا تتخطى 400 مليون جنيه على الرغم من أنها يجب ألا تحقق أقل من 3 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن توقيت تعديل قانون الإيجار القديم مناسب فتأخيره يسبب مشكلات وخسائر إضافية على الدولة والملاك، ولابد أن يؤخذ في الاعتبار عدم تأثر البسطاء والفئات الفقيرة بهذه التعديلات.

وطالب خبير التشريعات الاقتصادية، بإنشاء صندوق تكافل للفئات الفقيرة المتضررة من تعديل القانون بحيث يتم من خلال هذا الصندوق توفير مساكن مناسبة لهم.