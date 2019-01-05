كتب ياسر ابراهيم - السبت 5 يناير 2019 11:12 صباحاً - ذئاب بشرية تلتهم جسد الحيوانات - قصص من جهنم - ملف كامل

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي هزت الراي العام بشان قيام الاشخاص باغتصاب الحيوانات وجاءت على النحو التالي:

ناتي للجريمة الاولى التي زلزلت الراي العام:

وجه لأحد الأشخاص في ماولاي في أفريقيا، اتهاما باغتصاب عنزة على مشارف موشينجي، بحسب وكالة "سبوتنك".

وكان مالك الحيوان يشتبه في البداية أن المتهم، كنيدي كامباني (21 عاما) كان يحاول سرقة العنزة، ولكن عندما عاد مع جيرانه للقبض عليه، أمسكوا به وهو يمارس الجنس معها.

وقال مفتش الشرطة لوبرينو كايتانو: "اعتقد صاحب العنزة، بيمبيرو مواخوليكا، في البداية أن كامباني كان يحاول سرقة العنزة، ولكن عندما وصل إلى مكان الحادث، صدم من رؤيته له وهو يمارس الجنس مع الحيوان".

وألقي القبض على كامباني، واقتيد إلى مركز للشرطة، ووجهت إليه تهمة البهيمية، وزعم المتهم كامباني أنه طلب إذن الحيوان أولا لممارسة الجنس معها.

وكانت العنزة جزءا من سرب رعي، يقع على مشارف موشينجي.

ثم نتحول للجريمة الثانية الاكثر بشاعة:

يعد إتيان الحيوانات من المحرمات والقبائح التى تنفر منها الطبيعة السليمة، ولا يميل إلى هذا النوع من العمل إلا من خبثت نفسه وتلوثت فطرته، هكذا أجمع علماء الدين لقول الله تعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"، ويجب على من ابتلى بشىء من هذه الذنوب والقبائح أن يستتر بستر الله جل وعلا، وأن يبادر بالتوبة النصوح، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقى.

وقد اختلف أهل العلم فى نوع العقوبة التى يجب أن تنزل بمن ارتكب هذا النوع من الفواحش بعدما تثبت عليه الجريمة بالإثباتات الشرعية، فذهب بعضهم إلى قتله وقتل البهيمة المفعول بها، وذهب آخرون إلى إقامة الحد عليه، فإن كان بكراً جلد مائة جلدة وإن كان ثيباً رجم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن عقوبته التعزير حسب اجتهاد الحاكم.

وإتيان الرجل بهيمة أو تمكين المرأة نفسها من حيوان، حرام كحرمة الزنا، ويندرج تحت قوله تعالى: "وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"، ولا يميل إلى هذا إلا ذو طبع خبيث وفطرة منتكسة، والحامل عليه نهاية السفه وغلبة الشبق، ولهذا لم يؤمر الناس بستر فروج البهائم لأنه لا يميل إليها أحد من العقلاء، وإنما يشتهى ذلك من سفه نفسه، وهذا الفعل يستوجب عقوبة صاحبه، والعلماء مختلفون فى نوع هذه العقوبة، مع إجماعهم على تحريمه كما نقل ذلك الشوكانى فى نيل الأوطار، وقال هناك: وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعى فى قول له والهادوية وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى فى قول له والمرتضى إلى أنه يوجب التعزير فقط. انتتهى كتاب الحدود، وجاء فى شرح غاية المنتهى من كتب الحنابلة: ومن مكنت منها قرداً حتى وطئها عزرت تعزيراً بليغاً كواطئ البهيمة.

يقول الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن الممارسات الجنسية خارج إطار ما حدده الشرع من الزواج الذى يخدم مقاصد العمران البشرى ويدعم القيم التى يحافظ عليها أصحاب الفطرة السوية هذه الممارسات محرمة شرعا ومهدرة للقيم والعمران، وعلى الإنسان أن يعنى بالارتقاء بنفسه، فإن كان مريضا بهذه الآفات فليبادر بالتوبة والعلاج النفسى والطبى فهذه آفات مرضية على الإنسان أن يسعى لعلاجها، قال تعالي "والذين هم لفروجهم حافظون".

لم يختلف موقف المسيحية عن الإسلام فى قضية إقامة العلاقات الجنسية مع الحيوانات، وفقًا للقمص عبد المسيح بسيط مدرس اللاهوت الدفاعى بالكنيسة وكاهن كنيسة العذراء بمسطرد فإن الديانة المسيحية تحرم أى علاقات جنسية خارج إطار الزواج أما علاقة الإنسان بالحيوانات فتحرمها بشدة لأنها وفقًا لنصوص الكتاب المقدس علاقة على خلاف الطبيعة.

القمص عبد المسيح أوضح لـ"اليوم السابع"، أن هذا الشكل من العلاقات منتشر فى القرى والأرياف لذلك فإن آباء الكنيسة والكهنة يعطون توجيهات بالتوقف عن ممارسة هذا الخطأ والتوبة عنه مع بعض التدريبات الروحية للامتناع عن هذا الفعل المشين سواء مع البشر أو الحيوانات.

ثم نتحول لجريمة اخرى:

أقدم عامل على اغتصاب قطة جارته في فيرولام بجنوب أفريقيا، وبحسب موقع "ميرور"، فإن سيدة أبلغت الشرطة عن الواقعة وتفاصيلها، وذكرت الصحيفة أن السيدة أصيبت بالرعب عندما سمعت صوت صراخ القطة، وعندما ذهبت للتحقق من الأمر عثرت على رجل يغتصبها، فقامت بالاتصال بالشرطة، ووجدوا الرجل يرتدي ملابسه لكن سرواله كان مغطى بشعر القطة.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم تم طرده من العقار الذي كان يعيش به، خوفًا على اغتصاب أطفالهم في المنطقة المجاورة.

وبفحص المتهم وسجله الجنائي اتضح أن له تاريخ من اغتصاب الحيوانات، حيث كان يقوم بأعمال بذيئة مع كلاب وقطط أخرى.

ثم نتحول لجريمة اخري اكثر فظاعة:

نمكن أهالي قرية بكينيا من القبض على عامل يغتصب بقرته، بسبب تفضيله إقامة علاقات جنسية مع البقر على النساء لأنه يخشى الاصابة بفيروس نقص المناعة "الايدز"، بحسب صحيفة"ذا صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إنها المرة الخامسة التي يُضبط فيها هذا الرجل المدمن على الجنس الحيواني وهو يعتدي على بقرة في قرية مورونيو الكينية.

وذكرت الصحيفة أن الرجل حاول استجداء الأهالي حتى لايقتلوه قائلاً: "لا تقتلوني، دعوني أقدم أرضي كتعويض عن البقرة، فأنا أمارس الجنس مع البقر دائمًا، كلما شعرت بالرغبة، لأنني أخشى الإصابة بالإيدز. وأضاف هذه ليست المرة الأولى، لقد مارست الجنس مع 4 بقرات أخرى، وأطلب الرحمة".

الرجل يدعى فرانسيس موانغي ويبلغ من العمر 29 عاماً، وقبض عليه وهو يغتصب بقرته في الحظيرة، فضربه القرويون بالعصي والحجارة ثم سلّموه إلى مركز شرطة بهاتي، حيث وجَّهت إليه تهمة ممارسةفعل جنسي منحرف مع حيوان.