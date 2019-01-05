نبيه الوحش: قانون الأحوال الشخصية وراء ذبح الأزواج لزوجاتهم

قال المحامي نبيه الوحش، إن قانون الأحوال الشخصية السبب في ذبح الأزواج لزوجاتهم، مضيفا "ذنبهم في رقبة سوزان مبارك".
وأضاف "الوحش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، أن سوزان مبارك السبب في تطبيق مواد غربية مستوردة من أجل تمكين المرأة، ساعدت على المشاكل الزوجية المتُكررة.
وقال: "يجب علينا أن نأخذ قوانيننا الشخصية من الدين الإسلامي دون استيرادها من أوروبا"، مشيرًا إلى ضرورة تصحيح قانون الأحوال الشخصية، حفاظًا على "الزوجات المصريات".
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