كتب ياسر ابراهيم - السبت 5 يناير 2019 02:18 صباحاً - شاهد.. ميريام فارس تثير الجدل وتخلع ملابسها علي بشكل فاضح +18
تعرضت الفنانة ميريام فارس لموجة من الانتقادات الحادة من قبل المتابعين، بسبب مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على ” إنستغرام”.
وظهرت ميريام من خلاله مرتدية ملابس النوم حيث فاجأت الجمهور بخلع معظم الجزء الأعلى من ملابسها، لتقوم بالرقصة التي قدمتها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة ” قومي “.
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